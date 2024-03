“Vette in vista“, 14esima edizione coi grandi nomi dell’alpinismo

TERNI Porterà in città alcuni tra i nomi più importanti del mondo dell’alpinismo a livello nazionale “Vette in vista“, la rassegna dedicata alla montagna, giunta alla 14esima edizione. L’associazione “Stefano Zavka“, nata a seguito della morte dell’alpinista ternano sul K2, e il Cai di Terni hanno presentato in Provincia la tre-giorni che si terrà dal 15 al 17 marzo in due location, Caos e The Space, dove si incroceranno dibattiti, proiezioni di film, conferenze. Fra gli ospiti, venerdì 15 marzo al Caos, l’alpinista italiano Andrea Lanfri, ex paralimpico della nazionale di atletica leggera e che oggi è uno dei più importanti esponenti dell’alpinismo nazionale. Oltre a lui Alez Txixon, che ha scalato 11 dei 14 ’ottomila’ esistenti al momdo e che sabato 16 al The Space racconterà le sue imprese. Il 17 marzo invece, di nuovo al Caos, l’iniziativa incentrata sull’albero monumentale Avez del Prinzep, negli altipiani cimbri, che dopo la sua caduta ha visto utilizzare il legno per la realizzazione di strumenti musicali a corda. L’albero era il più maestoso abete bianco d’Europa con i suoi 250 anni di età, 52 metri di altezza e 6 di diametro. La manifestazione è stata presentata in Provincia. La presidente Laura Pernazza ha ringraziato gli organizzatori: "Non solo per questa importante iniziativa, ma anche per gli sport legati alla disabilità che si inseriscono nel programma di promozione turistica della regione incentrato su sentieri, cammini, buon vivere e salute".