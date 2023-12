vetrina social

Da Michele Zarrillo con il Concerto di Natale a Giuseppe Povia e Marco Ligabue per quello di Capodanno. "Sono state molte le belle combinazioni che hanno contribuito al tutto esaurito di questo Concerto di Natale", così l’associazione Città Futura che insieme ad Argoo ha organizzato l’evento musicale del 20 dicembre scorso al Cmm –. Grazie all’adesione di molti partner commerciali, ai giovani talenti della scuola di ballo Dancers di Giada Benedetti, fino a quella benefica della Fondazione Fulvio Sbrolli con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà". Circa settecento gli spettatori al Concerto Natale, che hanno confermato il desiderio dei ternani a partecipare a eventi del genere. Punta a numeri ben più alti il concerto allestito dal Comune in piazza Ridolfi per la Notte di San Silvestro. Povia invita i ternani e non solo con un video social: "Vi aspetto il 31 a piazza Ridolfi, canterò anche i miei succesi di Sanremo, insieme saluteremo il 31 e festeggeremo il primo dell’anno". Anche Marco Ligabue, sempre via social, promette "le mie canzoni, quelle del fratellone Luciano e i grandi classici rivistati in chiave rock". Sul palco di piazza Ridolfi, dalle una, anche Provenzano Dj. Presenterà la serata ternana di San Silvestro, l’attrice Roberta Giarrusso.