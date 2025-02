Vetrate della Notari Parte il restauro . L’Art Bonus a salvaguardia della storia

"Questo progetto rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, volto alla salvaguardia delle nostre radici storiche e artistiche. Attendiamo fiduciosi il ritorno delle nostre splendide vetrate nella sala piu importante di Palazzo dei Priori". Parola dell’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini nell’annunciare l’inizio dei lavori di restauro di altre due vetrate storiche della Sala dei Notari. Questo importante intervento di conservazione è stato reso possibile grazie al generoso contributo della Soc. Coop. Consorzio Auto di Mancinelli e del Consorzio Auto revisioni di Palmerini Group, che hanno finanziato il progetto attraverso lo strumento dell’Art Bonus.

Le due strutture saranno sottoposte a un accurato restauro per garantirne la conservazione e la valorizzazione per le future generazioni. Gli interventi, che inizieranno nei prossimi giorni, prevedono un’attenta analisi e un intervento specialistico volto a preservare l’integrità e la bellezza delle opere.

Per la restauratrice specializzata nei settori dei materiali metallici in vetro, Laura Rivaroli, "le vetrate, bellissime, hanno delle fratture e dei depositi che, dopo una prima fase di documentazione fotografica, verranno puliti chimicamente e meccanicamente per poi passare alla fase di incollaggio dei frammenti di vetro e alla sostituzione delle lacune.

Successivamente - continua la restauratrice- si passerà al restauro della parte metallica che contiene le vetrate per poi arrivare alla fase di rimontaggio e messa in opera".

Le fasi smontaggio, imballaggio e trasporto sono a cura della cooperativa Ara di Siena.

Silvia Angelici