Verso le elezioni regionali. Romizi, strada in salita. In FI tutti pezzi da novanta

Andrea Romizi come da copione è sceso in campo. Ma se qualche mese fa la sua elezione in Consiglio regionale sembrava scontata – anche perché in molti lo avrebbero voluto candidato-presidente del centrodestra – adesso per l’ex sindaco di Perugia la strada è tutta in salita. Perché dentro Forza Italia – il partito di cui è coordinatore regionale – ci sono pezzi da novanta che si contenderanno il posto fino all’ultima preferenza. A iniziare dall’assessore uscente, Roberto Morroni, che cinque anni fa mise insieme oltre 2.300 voti personali, con il partito che arrivò al 5,5 per cento, eleggendo un solo consigliere, lui appunto. Ora la sfida di FI è duplice: puntare almeno all’8 per cento, per poter strappare così due consiglieri regionali. L’altro contendente non di secondo piano per Romizi è Stefano Pastorelli, passato solo da poco tra gli azzurri: l’ex leghista di Assisi nel 2019 venne eletto come il secondo più votato con quasi seimila preferenze. Certo, la Lega veleggiava al 37 per cento e riuscì a portare in Consiglio ben 8 rappresentanti. Ripetere quella performance per Pastorelli non sarà facile, ma di sicuro non sarà semplice ‘spodestarlo’. Tra i contendenti anche Andrea Fora, anche lui in Forza Italia dopo una serie di incredibili giravolte: certo pensare che possa contendere il seggio a Romizi è fuori luogo, ma qualche fastidio potrà procurarlo all’ex sindaco, qualche voto insomma, potrebbe portarglielo via.

Bisognerà poi capire cosa farà il partito in zone come Foligno o Spoleto: se schiererà personaggi non di primo piano proprio per non ostacolare Romizi, al quale in tanti – ex consiglieri e assessori perugini non di Forza Italia – hanno comunque promesso il sostegno in campagna elettorale. E di sicuro al coordinatore regionale di Forza Italia non avrà fatto piacere sapere che il suo ex vice a Palazzo dei Priori, Gianluca Tuteri (che correrà per un posto nella lista di Donatella Tesei), abbia scelto di candidarsi con la presidente Tesei. Tuteri, infatti, è stato eletto in Consiglio comunale a giugno proprio nella lista romiziana. Ma dopo neanche tre mesi ha cambiato ’casacca’. E questo pesa ancor di più, dato che il già vicesindaco avrebbe potuto spendersi per la causa romiziana. E invece gli ha clamorosamente voltato le spalle. "Ho bisogno di avervi vicino - scrive intanto Romizi sui social – Perché l’Umbria siamo noi".