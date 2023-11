Verso le amministrative. Nasce “Pensa Perugia“

Azione, +Europa e Socialisti per Perugia danno vita a "Pensa Perugia" in vista delle prossime elezioni amministrative. A coordinare il progetto sarà Giacomo Leoneli, leader di Azione in Umbria e indicato dal suo partito come candidato a sindaco. Un movimento che potrebbe dar luogo a una lista, oppure far parte della coalizione di centrosinistra. Tutto dipenderà, prima di tutto, da come si muoverà il Partito democratico. "Radio Palazzo" racconta di una segreteria ancora incerta su come muoversi che non disdegna affatto l’idea di entrare in una coalizione con "Progetto Perugia", la lista che è ormai ai ferri corti con il centrodestra e che punta sulla candidatura di Edi Cicchi. Il quadro è confuso, anche perché difficilmente questa lista farà parte di una coalizione che comprenda in Cinquestelle (sui quali ha messo il veto anche Azione). Ma dall’altro lato proprio la segretaria nazionale del Pd potrebbe imporre a una Perugia la presenza degli "ex grillini", dato che a Roma si lavora per presentarsi insieme alla prossima tornata politica. Un bel guazzabuglio per il segretario comunale Sauro Cristofani e per Tommaso Bori, coordinatore regionale.

"La risposta alle criticità del capoluogo – afferma ’Pensa Perugia’ – non può essere né una destra che riedita sé stessa, né un’opposizione in questi anni troppo spesso assente e non in grado di entrare nelle criticità vere della città". E intanto i "Civici X" (movimento che aveva tra i fondatori Andrea Fora) continua "il percorso di confronto programmatico e di esplorazione di coalizioni innovative per un progetto amministrativo condiviso nell’ambito del centro sinistra" ma non esclude " la scelta di un percorso del tutto autonomo e indipendente".