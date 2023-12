Verso il voto. Tardani sente Bandecchi

Allargare il perimetro di una coalizione che rischia pericolosamente di restringersi e stipulare un’alleanza con l’uomo forte della politica regionale. È la strategia che sta cercando di concretizzare Roberta Tardani, impegnata nella sua corsa verso il secondo mandato da sindaco che sta lavorando con molta energia per aggregare forze e sigle politiche. L’interlocutore adesso sono il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e la sua Alterativa Popolare, che ha appena nominato coordinatore del partito ad Orvieto Angelo Lombardozzi. Tardani ha avuto mercoledì mattina un lungo incontro con il vice di Bandecchi, Riccardo Corridore con il quale si è parlato di un possibile sostegno di Ap alla ricandidatura. Ancora non c’è un accordo, ma il dialogo continua mentre Lombardozzi rivendica piena autonomia per quanto riguarda le decisioni politiche che riguardano Orvieto. Il sostegno di Bandecchi potrebbe servire soprattutto a tamponare i grandi problemi che Tardani ha con Fratelli d’Italia, che alle politiche ha preso oltre il 29%, ma la cui dirigenza locale ha deciso da mesi di sostenere la candidatura civica di Roberta Palazzetti. I vertici locali di Fratelli d’Italia sono pronti a costituire una loro lista collegata a Palazzetti nel caso in cui i vertici regionali decidessero di giocare la carta dell’unità del centrodestra come appare al momento più probabile, Sul fronte della sinistra, il segretario del Pd Maurizio Talanti continua nel suo ciclo di incontri, ma anche il Pd ha la sua strategia che è quella di mettere in pista quel "campo largo" ovvero un’alleanza con il Movimento Cinque Stelle che è invece diventata una chimera a livello nazionale. Una strada che richiede tempo e che spiega i motivi per i quali il partito non ha ancora deciso di candidare a sindaco.