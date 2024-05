Verso il voto, sondaggi e “tattiche“: "Non faccio accordi con nessuno"

I sondaggi che circolano hanno dato la stura ad una serie di posizioni che, se da un lato fanno parte della tattica elettorale, dall’altro rischiano di inchiodare gli autori in caso di futuri scenari. Chi si esercita in un esercizio di interpretazione e previsione è Enrico Presilla, candidato sindaco di Ap, in corsa con tre liste. "Ad oggi non so se ci sarà ballottaggio e con chi, posso però dire con certezza che se dovessi essere io non farò trattative con gli altri competitor per ottenere consensi aggiuntivi - dice Presilla sui social -.Mi rivolgerò, come sto facendo insieme ai candidati delle mie liste, direttamente agli elettori, chiedendo loro una semplice cosa: volete il vero cambiamento o vi accontentate del vecchio?". Quindi la riflessione: "Quando nel settembre scorso ho dato la mia disponibilità a candidarmi a sindaco, l’ho fatto per poter contribuire con spirito di servizio e dare a Foligno, alla mia città, la speranza e la forza per un vero cambiamento. Se mi fossi accontentato del ritorno della sinistra o di mitigare le asperità dell’attuale maggioranza di centrodestra, non mi sarei impegnato in prima persona". E sull’eventualità che Presilla non vada al ballottaggio e sia chiamato a scegliere tra altri due candidati: "Ad oggi nelle urne ciascuno di noi parte con zero voti, ed io lavoro per ottenere il consenso degli elettori". Sul fronte centrodestra, il sindaco uscente Stefano Zuccarini, che ha più volte ripetuto di essere convinto di vincere al primo turno, sta proseguendo il suo resoconto delle attività svolte e il giro nel territorio. Ieri ha pubblicato il post su impiantistica sportiva e sport: "L’obiettivo di fare di Foligno una capitale dello sport è stato raggiunto. Fra il 2020 ed il 2027 sono stati effettuati e saranno effettuati interventi su impianti sporti per oltre 13 milioni di euro. Interventi che cambierannoil volto e le potenzialità sportive di Foligno". Mauro Masciotti, il candidato della coalizione progressista, si prepara ad una giornata piena di incontri che culminerà nel pomeriggio con Anna Ascani a Sant’Eraclio e alle 20.30 con la comunità italo-albanese. Moreno Finamonti ha invece riempito la sala dell’Hotel Le Mura nei giorni scorsi per parlare di sicurezza.

Alessandro Orfei