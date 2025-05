Verde selvaggio, più risorse per gli sfalci: "Sfide significative e interventi tempestivi"

Verde selvaggio in città, piante e erbacce anche a ridosso dei monumenti. Il Comune provvede. "La Giunta, tenuto conto delle necessità registrate da più parti sul territorio, anche a seguito delle particolari condizioni climatiche che si sono determinate durante questa primavera, ha deciso di aumentare gli investimenti relativi al piano di sfalci, stanziando ulteriori 250mila euro". Lo annuncia l’assessore David Grohmann. "Questo porta lo stanziamento complessivo a oltre 600mila euro, cifra che supera di oltre il 50% quanto previsto in passato. Fino ad oggi - spiega l’assessore - sono stati sfalciati 800.000 mq di aree verdi comunali. Tuttavia, a causa della rapida ricrescita della vegetazione, dovuta all’alternanza di pioggia e sole durata per settimane, si sono resi meno visibili i lavori di sfalcio effettuati. Siamo inoltre ben consapevoli che l’estensione delle aree verdi pubbliche, che ammonta a oltre 3.000.000 mq, comporta sfide significative per assicurare interventi tempestivi in tutte le zone. Per questo motivo abbiamo deciso di investire ulteriori risorse e stiamo lavorando attivamente anche a una revisione complessiva delle modalità di intervento, che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno".