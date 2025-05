Verde selvaggio La giungla in città . Erbacce e sporcizia: diamoci un taglio

Ci risiamo: con l’arrivo della bella stagione Perugia deve ancora una volta fare i conti con il verde selvaggio. E così, parchi, percorsi, aiuole e greppi cittadini assomigliano più ad una giungla disordinata che a dei polmoni fioriti e decorosi come si conviene. Il problema non è né di destra, né di sinistra, ma di buon senso e di organizzazione. Basterebbe farsi venire qualche idea, coinvolgere associazioni, condomini, scuole e Università per far tornare bella e in ordine Perugia. Se tutti facessero la loro parte, di sicuro il decoro ci guadagnerebbe e anche la vista.

Nei giorni scorsi ci siamo trovati a passare a Bastia. Non credevamo ai nostri occhi. Ci è sembrata una piccola Montecarlo. Tutto in ordine, tutto in armonia, strade linde e pulite. Il lusso e lo sfarzo non c’entrano. Il merito di tanto belvedere è degli sfalci a regola d’arte e di una pulizia da far invidia agli igienisti più scrupolosi.

Intanto, Giampiero Tamburi, coordinatore di Perugia Social City, lancia un’idea: "Un concorso pubblico (ideale) per gli amministratori comunali. Il titolo? “Maggior vivibilità dei parchi pubblici della città per un maggior benessere dei cittadini”!".

Silvia Angelici(Foto Crocchioni)