Ventomania: successo di forme e colori

GUBBIO - Alla fine anche l’edizione 2025 di Ventomania è andata in archivio. Nonostante le bizze meteorologiche, domenica gli aquilonisti hanno potuto liberare in cielo le proprie creazioni. Dalla mattina, infatti, una schiera di forme e colori ha riempito il cielo sopra il Parco del Teatro Romano. Nel pomeriggio l’esibizione degli Sbandieratori di Gubbio, seguita dal saluto delle autorità e dal gran volo finale che ha chiuso la manifestazione. A contornare il tutto, musica, cibo, allegria e divertimento per la soddisfazione dell’Associazione Aquilonisti Eolo Gubbio del presidente Fabrizio Pierotti, che anche quest’anno ha saputo gestire una kermesse di livello internazionale e con tante presenze: 40 i gruppi provenienti dall’Italia ma anche cinque delegazioni estere, da Francia, Belgio, Germania, Portogallo e Brasile, senza contare la folla di turisti e curiosi che sono stati attratti dagli aquiloni in volo.