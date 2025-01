Vento forte. Super lavoro per i vigili

GUBBIO - Nelle ultime ore, intense raffiche di vento hanno colpito il territorio eugubino-gualdese. Danni a strutture e, fortunatamente, non a persone. Nel pomeriggio di ieri la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Gubbio è intervenuta nel comune di Scheggia e Pascelupo per la scopertura parziale del tetto di un’azienda. Sempre a causa delle avverse condizioni meteorologiche, i vigili del fuoco sono stati impegnati in un intervento nel Comune di Gubbio, dove una pianta è caduta su un’auto e sulla recinzione adiacente a un’abitazione. Fortunatamente, non si registrano danni a persone. Sono stati effettuati degli interventi anche nel comune di Gualdo Tadino, resi necessari dalla presenza di alberi e rami pericolanti perché colpiti dai forti venti.