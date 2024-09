Ventenne denunciato

FOLIGNO Minaccia il padre con un coltello e lo aggredisce. Per questo la polizia è intervenuta in un’abitazione di Foligno, a seguito della segnalazione di una violenta lite in famiglia. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con il richiedente, il quale ha riferito che il figlio – cittadino di origini albanesi, classe 2001, con precedenti di polizia – a seguito di una lite per futili motivi, lo aveva minacciato di morte con un grosso coltello da cucina per poi percuoterlo. L’uomo ha riferito anche che solo grazie al pronto intervento dei familiari è stato possibile contenere il 23enne ed evitare il peggio. Fatti che potevano finire in tragedia e che hanno destato, soprattutto per il rumore e la confusione scatenate in casa, l’attenzione dei vicini. Dopo aver acquisito la querela della persona offesa ed essersi sincerati del suo stato di salute, i poliziotti hanno denunciato il giovane per il reato di minacce gravi e aggravate. Da chiarire quali sono stati i motivi che hanno scatenato la furia del ragazzo nei confronti del genitore. Non è un episodio sporadico questo della violenza dei figli che esplode sui genitori e, nell’ultimo periodo, i casi si sono moltipplicati. Spesso è la droga a scatenare questo tipo di reazioni, con i figli che esplodono chiedendo più soldi ai genitori. In questo caso l’utilizzo di stupefacenti sarebbe escluso.