"Venite Adoremus". L’evento è un successo

Successo per il presepe vivente "Venite Adoremus", organizzato e gestito dall’associazione Capezza presso gli orti dell’Istituto Bambin Gesù, in via Cesare Battisti. Anche quest’anno è stata rispettata la tradizione che vuole la rappresentazione dal vivo di un’opera d’arte legata alla Natività: per questa ottava edizione gli organizzatori hanno scelto di riprodurre il celebre, omonimo dipinto in olio su tavola di Piero della Francesca, realizzato dal grande artista toscano nel periodo compreso tra il 1470-1475, una delle opere di maggior rilievo presenti nella National Gallery di Londra. Tantissimi i visitatori della pregevole iniziativa, sia nella serata di Natale che in quella di Santo Stefano. Piena la soddisfazione dell’associazione Capezza presieduta da Fabio Pasquarelli e delle varie decine di bravi figuranti. Le "repliche sono previste per i giorni di Capodanno e dell’Epifania, dalle 17 alle 19,30; il 6 gennaio ci sarà anche lo spettacolare arrivo dei Re Magi a cavallo, che passeranno per le vie del centro. Molti i visitatori anche di altri presepi nel gualdese, in particolare di quello della parrocchia di San Giuseppe artigiano e del Santuario della Madonna del Divino Amore. Alberto Cecconi