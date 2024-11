Venerdì sciopero dei mezzi pubblici: "Stop anche negli orari di punta"

"Ci saranno le lavoratrici ed i lavoratori con le braccia incrociate anche durante gli orari di punta che sono solitamente salvaguardati". Sciopero dei mezzi pubblici venerdì 8 in tutta Italia e anche in Umbria: Bus, Minimetro, Funicolari, mobilità alternativa, servizi sul lago Trasimeno si fermeranno senza tutelare le fasce di garanzia. La ragione è uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dai sindacati nazionali con manifestazione a Roma, dalle 10.30, davanti al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. A proclamare l’agitazione, unitariamente, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna "a sostengno della vertenza in atto per il rinnovo del Ccnl, per la carenza di risorse, per la mancanza di politiche di programmazione, per la riforma del settore e per la salute e sicurezza sul lavoro, contro i tagli sul tpl che metterebbero a rischio posti di lavoro e il diritto alla mobilità in tutto il paese".