Veicoli a motore sui sentieri. Arriva il giorno della protesta

PERUGIA – È il giorno della protesta per dire no al transito dei veicoli a motore sui sentieri umbri. Numerose associazioni ambientaliste ed escursionistiche hanno annunciato la presenza al presidio organizzato davanti alla sede della Regione, in piazza Italia. Tra queste ci sarà anche il Cai, il Club Alpino Italiano. Che spiega: "Insieme alle persone e alle realtà che parteciperanno a questo importante evento per l’Umbria, ci saranno, in segno di vicinanza anche i 346mila soci del Club alpino italiano, per sottolineare l’assurdità e l’anacronismo di una decisione che, ne siamo convinti, si possa e debba essere rivista". Sono attesi centinaia di iscritti a 24 associazioni umbre escursionistiche e ambientaliste (tra cui il Cai Umbria) che, “con zaini in spalla e scarponi ai piedi”, manifesteranno la propria contrarietà all’emendamento alla legge regionale che consentirà di fatto la libera circolazione ai veicoli a motore sui sentieri. L’emendamento in questione è stato inserito nei disegni di legge relativi al bilancio della Regione Umbria, approvato il 20 dicembre scorso. Tale atto avrà come conseguenza la libera circolazione dei veicoli a motore sulla ricca rete dei sentieri escursionistici umbri, sulle mulattiere, i viali parafuoco e le piste di esbosco e di servizio a boschi e pascoli.

Oltre al Cai alla manifestazione hanno aderito: Agesci, Aigae, All Mountain Foligno, Collegio Regionale Guide Cicloescursionismo, Csen, Epic, Fai, Fiab Perugia, Fie, Fugs (Speleologia), Gusta Trevi, Italia Nostra, La Rampicorno, Lagap, Legambiente, Natura Avventura, Natural Slow Life, Orme-Camminare Liberi, Pale Guerro Hero, Pedale Spellano, Sentieri Partigiani Terni, Subasio, Umbria Green Holidays, Wwf.