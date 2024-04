Vandalo allontanato dalla città: potrà tornare solo tra due anni

NARNI Divieto di ritorno a Narni per due anni al venticinquenne di nazionalità marocchina che nei giorni scorsi era stato denunciato dai carabineri per aver danneggiato l’ascensore comunale del chiostro di Sant’Agostino. Il giovane, poi identificato, era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre lanciava una pietra contro l’impianto. I carabinieri gli hanno quindi notificato il provvedimento emesso dal questore Bruno Failla nei suoi confronti.. Il giovane, residente in Lombardia e temporaneamente domiciliato a Narni, non potrà pertanto far rientro nel territorio comunale per due anni, vista la sua sua conclamata pericolosità sociale. Il venticinquenne era stato ripreso mentre scagliava una pietra contro la vetrata dell’ascensore comunale che assicura il collegamento con il parcheggio del Suffragio, rendendolo completamente inutilizzabile ed arrecando un danno alle casse comunali stimato in circa 5mila euro.