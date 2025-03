Valter Stoppini candidato unico della coalizione

ASSISI – Era nell’aria da tempo, ora c’è l’ufficialità: il centrosinistra di Assisi ‘allargato’ ha annunciato che sarà Valter Stoppini il candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025. Vice sindaco della città dal 2016 e ora sindaco facente funzioni dopo l’elezione di Stefania Proietti a presidente della Regione Umbria, Valter Stoppini presenterà la sua candidatura ai cittadini sabato 29 marzo, alle ore 11, presso la Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli. Interverranno, insieme al candidato, i rappresentanti di tutte le forze politiche della coalizione con la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. La candidatura di Valter Stoppini, figura di spicco della vita amministrativa assisana, vicesindaco per 8 anni e oggi facente funzioni, è supportata dalle forze politiche di centrosinistra e dall’area civica e moderata, uniti nel Patto Civico che ha già vinto le elezioni amministrative ad Assisi nel 2016 e poi nel 2021 con la riconferma di Stefania Proietti. Valter Stoppini porta con sé il sostegno unitario della maggioranza uscente: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Socialisti, Patto Civico con Assisi Domani e Assisi Civica. La sua candidatura si allarga anche al sostegno di Alleanza Verdi e Sinistra, @Sinistra, Rifondazione Comunista e Italia Viva, che hanno riconosciuto in lui una proposta valida per la città.