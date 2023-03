Va sotto casa della ex ma finisce in manette

Arrestato in flagranza dalla polizia un cittadino italiano responsabile della violazione del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. Tutto è nato da una segnalazione della donna che, nel rientrare a casa col suo attuale convivente, si era accorta della presenza dell’uomo all’interno del parcheggio condominiale.

Per evitare qualsiasi problema, preoccupata di evitare qualunque possibile complicazione, la donna non ha quindi esitato a richiedere l’intervento della Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno rintracciato sia la signora che il suo ex convivente; accertato che non vi fosse alcuna lite in atto, hanno effettuato tutti gli approfondimenti del caso. È così emerso che l’uomo non poteva trovarsi lì, essendo attualmente gravato da uno specifico divieto di avvicinamento al posto di lavoro e ad ogni altro luogo frequentato dalla sua ex compagna.

Tale divieto gli era stato imposto dalla competente Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale che lo vede tuttora indagato per i reati di minaccia, violazione di domicilio ed atti persecutori ai danni della donna. Pertanto, in applicazione della norma prevista dall’art. 387 bis del Codice penale, i poliziotti hanno immediatamente provveduto all’arresto in flagranza dell’uomo. Una misura adottata proprio nell’ottica di prevenire il più possibile episodi violenti: troppi, infatti, quelli di cui la cronaca si deve occupare quando l’aggressività diventa purtroppo concreta.