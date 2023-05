Va in pensione il carabiniere Monti Per lui la medaglia al valor militare

Una carriera importante quella del brigadiere capo qualifica speciale Enrico Monti (nella foto) che, nel 2007, è stato anche insignito della medaglia di bronzo al valor militare consegnata direttamente dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nei giorni scorsi Monti – che negli ultimi anni è stato in forza alla Stazione dei carabinieri di San Giustino guidata dal Luogotenente Vincenzo Viscito – è andato in pensione dopo aver trascorso nell’Arma buona parte della sua vita.

Originario di Meldola, in provincia di Forl-Cesena, dopo la scuola carabinieri di Chieti ha lavorato un anno a Napoli prima dell’arrivo in Umbria. Castiglione del Lago, Città di Castello – con il sogno realizzato del Radiomobile – e la conclusione tra gli "affetti speciali" di San Giustino.

La grande soddisfazione professionale con la medaglia al valor militare, che lo ha visto operativo in continuità senza esitazioni, senza soste, senza periodi d’allontanamento.

Non ha mai messo in discussione la sua divisa, anche quando la violenza, purtroppo, lo ha colpito profondamente e, pur avendo famiglia, non ha esitato a rimettersi immediatamente sulla strada.

I familiari stretti di Enrico, in questo momento sottolineano "quei valori che lo hanno sempre contraddistinto insieme a un’integra onestà che lo ha accompagnato in un attaccamento all’Arma che spesso è andata ben oltre il dovere. Sempre il suo operare si è uniformato agli ideali più profondi della divisa indossata, con un orgoglio d’appartenenza inusuale e sincero".

Buona pensione, meritata, dunque per Enrico Monti.

Fabrizio Paladino