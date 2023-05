Va fuori strada con l’auto: ferito, estratto dai vigili del fuoco

GUBBIO – Nella tarda mattinata di ieri sono scattati i soccorsi per un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 205 che unisce le frazioni di Padule e Ponte d’Assi, vicino all’agriturismo di Sant’Erasmo all’altezza del depuratore. Intorno alle 13,45, orario della chiamata, un’auto ha sbandato ed è finita nel prato limitrofo alla strada; sono intervenuti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco di Gubbio che hanno estratto dal veicolo l’unica persona coinvolta – rimasta incastrata nelle lamiere – per poi consegnarla ai sanitari del 118 che hanno provveduto all’immediato trasporto a Branca in cui il ferito è stato preso in cura; a quanto si apprende, il guidatore è rimasto cosciente nel tragitto fino all’ospedale. Per chiarire le cause e le dinamiche di quanto avvenuto è arrivata sul posto anche una pattuglia della polizia municipale di Gubbio, che sta accertando tramite i rilievi e gli esami quanto successo: non si esclude alcuna causa, neanche quella di un malore alla guida che avrebbe fatto perdere il controllo al conducente dell’auto.