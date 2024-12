Ustionata dall’acqua bollente. Stabili le condizioni della bimba

CITTÀ DELLA PIEVE - Sono stabili le condizioni della bambina di due anni arrivata al pronto soccorso di Perugia giovedì sera per le conseguenze di una grave ustione e trasferita d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Secondo quanto ricostruito, anche attraverso gli accertamenti dei carabinieri di Città della Pieve a cui è stato trasmesso il referto medico come avviene d’ufficio, si è trattato di un malaugurato incidente domestico: la bambina, originaria del Trasimeno, si sarebbe rovesciata addosso una pentola d’acqua bollente tirandola giù con un gesto fulmineo dai fornelli, sotto gli occhi dei genitori, che in quelle frazioni di secondo non sono riusciti a impedire il peggio. . I medici perugini hanno subito intuito la gravità delle ustioni che interessavano delicate zone del corpicino. Per questo hanno optato per l’immediato trasferimento al Meyer, eccellenza indiscussa in casi di ustioni che hanno colpito bambini.