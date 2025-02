Usl Umbria 1 prima in Italia ad aver adottato il Send

L’Usl Umbria 1 è la prima azienda sanitaria a livello nazionale ad aver adottato il sistema Send (Servizio notifiche digitali), una piattaforma tecnologica innovativa realizzata da PagoPA Spa per digitalizzare e semplificare la gestione delle notifiche a valore legale degli atti amministrativi. La nuova procedura digitale affianca il tradizionale processo di notifica analogica, offrendo numerosi vantaggi sia per gli enti pubblici che per i cittadini. Grazie a Send, sarà possibile ottenere un risparmio significativo nella spesa pubblica, ridurre gli oneri di notifica per i cittadini e garantire un’esperienza utente più rapida ed efficace.

Per chi desidera ricevere e consultare le notifiche interamente in formato digitale, è sufficiente possedere un indirizzo Pec (Posta elettronica certificata) registrato negli elenchi pubblici, come l’Inad (Indice nazionale degli indirizzi Pec). In alternativa, è possibile attivare il servizio tramite l’App IO, ricevendo un avviso di cortesia che segnala la presenza di una nuova notifica e consente di visualizzare gli atti.