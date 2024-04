UOMO Ferito lievemente

Paura lungo viale Firenze nella mattinata di ieri, quando un uomo sulla cinquantina, impegnato nei lavori in giardino con un escavatore, ha perso conoscenza battendo la testa a terra. L’incidente sarebbe accaduto con il piccolo escavatore che si è ribaltato, probabilmente nel tentativo di farlo salire in un camion o comunque in una rampa. Per soccorrere l’uomo sarebbe stato valuto l’intervento dell’elisoccorso, che si è anche alzato in volo e avvicinato all’area, come molte testimonianze riferiscono. In realtà si è preferito poi procedere con l’ambulanza, arrivata con grande rapidità nella zona e che ha quindi trasportato l’uomo al pronto soccorso del San Giovanni Battista. Qui il 50enne è stato preso in carico con codice giallo. Un ennesimo incidente sul lavoro, dunque, che, fortunatamente, non avrebbe riservato particolari conseguenze alla vittima. L’episodio però, con l’elisoccorso in volo, l’ambulanza e i carabinieri sul posto, ha destato particolare allarme e clamore in città, verificandosi in una zona particolarmente centrale e in un orario, come quello mattutino, dove c’è molto traffico e molta gente in movimento. L’episodio è rimbalzato anche sui social, dove i folignati si sono allarmati e chiesti che cosa stesse avvenendo. D’altronde il movimento dell’elisoccorso è già l’indice di un segnale di emergenza.