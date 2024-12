Università per Stranieri. Corso per tutor on line

L’Unistrapg ha pubblicato il bando di ammissione al “Corso per Tutor on line. Sostenere e facilitare i percorsi formativi in rete: dalla progettazione alla valutazione” VII edizione A.A.2024/2025. Il Corso ha l’obiettivo di formare una figura professionale specializzata a svolgere la funzione di Tutor on line (o e-tutor), quale figura in grado di confrontarsi con i vari attori del percorso didattico on line e di usare in maniera didatticamente mirata le risorse e gli strumenti di rete per rispondere ai bisogni dell’utenza e sostenerne i processi di apprendimento. Il corso inoltre affronta e approfondisce la tematica dell’uso consapevole e mirato dell’intelligenza artificiale a supporto del tutoring on line. Il Corso mette in grado il partecipante di orientarsi e di acquisire familiarità con alcuni strumenti tecnologici a supporto della didattica. Tutte le informazioni sul corso sono disponibili al seguente link: https://www.unistrapg.it/node/9927 Il Corso si svolgerà dal 5 febbraio all’11 aprile 2025 all'interno della piattaforma Moodle di Ateneo Learning OnLine (LOL).