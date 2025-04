Università alle urne Ci sono le date. Indette le elezioni per il nuovo rettore

Noti da tempi i nomi dei cinque candidati in corsa per palazzo Murena - che sono i professori Paolo Carbone, Luca Gammaitoni, Massimiliano Marinelli, Daniele Porena e Marcello Signorelli - adesso arrivano anche le date. L’ Università degli Studi di Perugia, con decreto del decano professore Ermanno Cardelli, annuncia che sono state indette le votazioni per l’elezione del rettore per il sessennio primo novembre 2025 – 31 ottobre 2031.

Le votazioni per designare il successore del professor Maurizio Oliviero (foto) si terranno mercoledì 4 giugno, primo turno e martedì 17 giugno eventuale turno di ballottaggio. "Le candidature - spiega la nota dell’Università - indirizzate al decano, corredate da un dettagliato curriculum scientifico, didattico e professionale, da un programma articolato sul tipo di gestione e sugli obiettivi e le strategie che il candidato si propone di realizzare per lo sviluppo dell’offerta formativa, della ricerca scientifica e del trasferimento dei suoi risultati ai fini dell’accreditamento dell’Ateneo in campo internazionale, devono pervenire, a pena di inammissibilità, al protocollo dell’Università degli Studi di Perugia entro le 12 del 15 aprile 2025".

Il decreto contenente tutte le disposizioni elettorali, è consultabile all’albo on-line dell’Università degli Studi di Perugia alla sezione “avvisi”, nonché sul sito web di Ateneo alla seguente pagina: https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali. I candidati: Carbone è professore ordinario di Misure elettriche ed elettroniche, Gammaitoni insegna fisica sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni, Marinelli è ordinario di Storia della filosofia, Porena dinario di diritto costituzionale e pubblico, Signorelli di politica economica.

Silvia Angelici