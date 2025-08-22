Uniti dalla musica "Mano tesa a chi soffre. Assistenza ai malati di Sla e terminali"

Solo applausi, meritatissimi, per “Uniti dalla musica-Mai soli“. Un incontro tra le note e la generosità di chi si mette al servizio degli altri, dunque un’iniziativa destinata a regalare sorrisi ed emozioni, ma

soprattutto un aiuto concreto a chi ha bisogno. Il progetto, voluto dall’associazione Mai Soli in collaborazione con Alinde Quartett, è stato illustrato ieri. presenti la presidente Marina Martorelli, il vicesindaco Marco Pierini e le consigliere dell’associazione Tiziana Capaldini, Maria Teresa Frenguellotti e Manuela Canali.

Al centro dell’evento, in programma giovedì 28 alle 18 nella sala dei Notari (ingresso a offerta libera info: 335.5776265), l’esibizione degli Alinde Quartett, formato da Eugenia Ottaviano, Guglielmo Dandolo Marchesi, Gregor Hrabar e Bartolomeo Dandolo Marchesi su musiche di Claudio Monteverdi, Jean Philippe Rameau, Franz Schubert, Antonin Dvorak, Sebastián Raval. L’attore Leonardo Larini voce narrante, introduzione di Silvia Paparelli. "Il ricavato della manifestazione servirà a portare avanti i progetti dell’associazione, primo fra tutti quello di realizzare delle strutture idonee all’assistenza di questi malati, ad oggi assistiti a casa da familiari, laddove possibile, o all’interno di Residenze protette e Residenze sanitarie assistenziali, ma che “invece avrebbero bisogno di un’assistenza speciale, specializzata e continua – spiegato Martorelli–. La nostra volontà è anche quella di formare un gruppo di persone in grado di

poter sostituire un parente, che non può occuparsi da solo 24 ore su 24 del familiare malato, così da dare un po’ di sollievo". "Attraverso la musica vogliamo portare conforto a chi soffre, dare sollievo ai familiari, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica su queste gravi malattie".

Silvia Angelici