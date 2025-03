Unità Spinali . Una “corsa“ per salvarle

PERUGIA - Venerdì si celebra la Giornata Nazionale delle persone con lesione al midollo spinale. In questa occasione la Federazione delle associazioni Faip Ets, in collaborazione con la Società italiana midollo spinale, con il Comitato italiano paralimpico e con il sostegno della Fondazione Serena-Olivi, promuove ed organizza una serie di iniziative sul territorio nazionale per ribadire l’importanza delle strutture complesse Unità spinali alta specialità riabilitativa. "In Umbria - spiega Raffaele Goretti, già presidente dell’Osservatorio regionale sulle disabilità - vivono circa 500 persone con lesione al midollo spinale stabilizzate. Ogni anno si verificano 25 - 30 nuovi casi di lesione al midollo spinale, che dopo un fatto acuto traumatico o non traumatico, diventano persone con Para o Tetra-plegia. Da oltre 30 anni esiste una struttura complessa al Santa Maria della Misericordia con 13 posti letto per la degenza e con attività ambulatoriali che sfiorano le 350 prestazioni specialistiche all’anno. E’ una struttura fondamentale e di riferimento per centinaia di persone, per questo motivo servono investimenti per accrescere la qualità di indispensabili attività specialistiche, tali investimenti servono anche per potenziare l’offerta di quei servizi “vitali” per ottenere i quali troppi umbri ancora oggi sono costretti ad emigrare (mobilità passiva) in altre regioni con gravi disagi per loro e per le loro famiglie. Per ribadire la necessità di garantire all’Unità spinale umbra il necessario livello di qualità medico, assistenziale, riabilitativo e psico-sociale, l’associazione Vita Indipendente umbra promuove, con il sostegno della Fondazione Serena-Olivi, ed altre associazioni, una “corsa simbolica” che alle 9.30 partirà dal piazzale antistante lo stadio di San Sisto per arrivare al santa Maria della Misericordia".