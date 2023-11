Unità nazionale e forze armate. C’è la Festa

Si svolgeranno domenica 5 novembre le celebrazioni di Città della Pieve per la Giornata dell’unità nazionale e la festa delle forze armate (IV Novembre). Nell’occasione, le istituzioni civili, militari e religiose ricorderanno la conclusione del primo conflitto mondiale e i caduti di tutte le guerre – oltre al fondamentale e quotidiano impegno delle forze armate italiane. Alle ore 9 è previsto il ritrovo in Largo della Vittoria, dove si svolgerà la commemorazione per i caduti di tutte le guerre. A seguire la partenza del corteo che si fermerà alla Rocca Perugina, a Palazzo Orca, a Santa Maria Maddalena, alla Caserma dei Carabinieri e al cimitero per deporre le corone d’alloro alle lapidi dei Caduti. Il corteo proseguirà poi nella frazione di Moiano, presso il Monumento ai Caduti, per concludere infine il suo percorso presso il Borgo di Salci.