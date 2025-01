TERNI Oltre undicimila presenze alla decima edizione di “TerninPresepe”, manifestazione organizzata dall’associazione Tempus Vitae, ha fatto registrare tanti i visitatori e grandi apprezzamenti alla mostra tematica “Il Vangelo nel Presepe. Miracoli, letture e spiritualità” presso la Camera di Commercio. Il 6 gennaio si è svolta la premiazione dei vincitori della quinta edizione del concorso PresepiAmo. Ottimi anche i riscontri ricevuti dall’associazione per il progetto “Presepe Pop Up” e per PresepinCitta’ con le oltre 170 opere sul territorio locale e non solo visto l’apprezzamento per la grande opera “Pellegrini di Speranza” che è stata allestita presso il Duomo di Pesaro.

“Si ringraziano la Fondazione Carit, la Camera di Commercio dell’Umbria e tutti coloro che ci hanno sostenuto, oltre alle chiese e le sedi istituzionali e non che ci hanno ospitato, per aver reso possibile anche quest’anno la magia di TerninPresepe", commenta Ilaria Bonanni, presidente dell’associazione Tempus Vitae.