Under 14/M C’è il torneo del Csi

PERUGIA - Saranno le società Polisportiva Monteluce, Colombella Volley, Intervolley Foligno, Sigillo Volley e Vitt Chiusi ad inaugurare il primo torneo di pallavolo under 14 maschile organizzato dal Csi di Perugia. Un campionato pilota, un’attività promozionale per far germogliare anche la pratica del volley fra i ragazzi e dargli la possibilità di misurarsi in un torneo fra pari. La scorsa stagione era stata lanciata la competizione per gli under 12 maschile con la partecipazione di sei team nel progetto Sport&Go. Il responsabile Paolo Scarponi: "Quest’anno, seppur fra mille difficoltà, alcune società hanno ceduto i propri giocatori alla Sir, facendo due concentramenti a dicembre 2023, coinvolgendo sei squadre, per verificare se c’era la possibilità di mettere in campo questo campionato. Dopo una riunione nel nostro comitato e on-line con i responsabili di società sportive, c’è stata l’adesione di cinque sodalizi che hanno permesso di poter inaugurare una nuova categoria e ampliare così l’offerta sportiva del Centro Sportivo Italiano".