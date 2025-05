Un’area cani sarà allestita in via Irlanda

Benessere degli animali: ieri mattina la Giunta comunale ha approvato, con voto unanime dei presenti, l’atto d’indirizzo per l’individuazione e l’allestimento di una nuova area sgambatura cani nel territorio comunale. Lo spazio individuato è nella zona verde di Via Irlanda e si estende per circa 1.500 metri quadrati in un’area che, una volta attrezzata, offrirà ai cani la possibilità di muoversi liberamente, socializzare e giocare in sicurezza. L’obiettivo di fondo, viene evidenziato, vuole essere quello di migliorare la qualità della vita degli animali d’affezione promuovendo una sana convivenza tra cittadini e animali in spazi dedicati a momenti di incontro e di ricreazione. "Un atto – dichiara il sindaco Erigo Pecci (foto) – che si inserisce nel più ampio percorso di attenzione verso le necessità della nostra comunità e degli amici a quattro zampe, parti integranti delle nostre famiglie. L’area che sorgerà in Via Irlanda non rappresenta solo un servizio utile per i proprietari dei cani, ma anche un elemento di riqualificazione urbana che consegnerà alla città una nuova area attrezzata per la sgambatura. Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Bastia Umbra avrà l’incarico di avviare le procedure tecniche per la realizzazione di un intervento che conferma l’impegno dell’amministrazione per uno sviluppo urbano attento all’ambiente, alla socialità, e alla sicurezza dei cittadini e dei propri animali domestici". In una realtà, quella di Bastia Umbra, dove sono presenti altri due spazi analoghi con il nuovo che andrà a potenziare la proposta in favore degli animali d’affezione.