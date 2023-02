Un’altra intensa nevicata In tilt il traffico notturno sulla E45

CITTA’ DI CASTELLO _ Una intensa nevicata che ha interessato la zona al confine tra Toscana e Romagna ha mandato ancora in tilt il traffico notturno lungo la E45 anche in Altotevere e Valtiberina.

È stata riaperta completamente solo nella mattinata di ieri, intorno alle ore 8, la E45 dopo un’altra notte da incubo causa neve che ha portato per alcune ore al codice nero che prevede la chiusura dei ‘cancelli di accesso’ dell’arteria in direzione nord, misura che è stata applicata in alcune fasce orarie anche nel territorio tra Umbertide e Sansepolcro fino a tutto il versante romagnolo. Il clou era nella zona di Verghereto dove un’abbondante nevicata ha creato i disagi maggiori, con la viabilità anche secondaria, bloccata per un mezzo pesante che si era intraversato. Nella notte, quindi, è stato applicato prima un codice rosso con il blocco del transito ai mezzi pesanti e poi una fase di codice nero con stop completo al traffico; le transenne d’ingresso abbassate per impedire di fatto che altri mezzi si trovassero bloccati al valico (nessuna precipitazione nevosa ha interessato il territorio di Città di Castello).

Gli svincoli di accesso della E45 a partire da Umbertide in direzione Cesena sono stati riaperti regolarmente intorno alle 8 di ieri mattina quando c’è stata una graduale ripresa del traffico, a fronte del miglioramento della situazione al Verghereto, con la Polizia stradale tifernate, in modalità "Safety car" che ha accompagnato i primi mezzi fino a Canili – Verghereto. E’ la seconda chiusura che si verifica causa neve nel giro di pochi giorni dopo quella, ben più grave, avvenuta tra il 21 e 23 gennaio. Polemiche e disagi per automobilisti e camionisti segnalati anche nei social.