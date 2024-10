Una stagione d’eccellenza per il teatro di Todi. Da Amanda Sandrelli a Nancy Brilli, ecco le star

Grandi titoli e nomi per un "cartellone d’eccellenza". Ecco la stagione 24/25 del Comunale di Todi, organizzata da Teatro Stabile dell’Umbria e Comune e svelata ieri: "Una ricercata programmazione per uno dei teatri più belli della nostra regione, in dialogo con un pubblico sempre più attento ed esigente" ha detto il direttore del Tsu Nino Marino mentre il sindaco Antonino Ruggiano ha definito la stagione "il fiore all’occhiello dell’intensa attività culturale del Comunale, aperto ormai oltre cento giornate all’anno. Una struttura migliorata, dopo gli interventi di efficientamento per 187mila euro che verranno svolti da ottobre e dicembre". Per questo i primi tre appuntamenti sono al Teatro Nido dell’Aquila: venerdì 25 ottobre “Sempre domenica“ di Controcanto Collettivo, il 21 novembre “La sparanoia“ di e con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri e il 13 dicembre “Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto“ con Filippo Capobianco, campione mondiale di poetry slam.

Venerdì 10 gennaio la stagione torna al Comunale con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti in “Vicini di casa“, commedia libera e provocatoria di Cesc Gay, il 23 c’è “Family. A Modern Musical Comedy“, musical d’autore scritto e diretto da Gipo Gurrado, venerdì 31 Leonardo Lidi porta in scena “Zio Vanja“ (foto), seconda tappa del Progetto Čechov prodotta dal Tsu. A febbraio, il 9 Daniele Pecci è attore e regista di “Divagazioni e delizie“ di John Gay e il 23 è atteso “Il fu Mattia Pascal“ con Geppy Gleijeses per la regia di Marco Tullio Giordana. Il 7 marzo riflettori sulla danza con “La sagra della primavera. Il rituale del ritorno“ con la compagnia ’ Equilibrio Dinamico’ e le coreografie di Roberta Ferrara, il 22 marzo il Comunale ospita “I due papi“ con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo. Chiude la stagione, giovedì 3 aprile, Nancy Brilli, protagonista de “L’Ebreo“, uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi.