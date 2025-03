Una serie di incontri dedicati al benessere degli adolescenti

BASTIA UMBRA – Amministrazione comunale, istituto d’istruzione superiore Marco Polo – Ruggero Bonghi e il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Umbria 1 insieme nel segno del benessere degli adolescenti. Al fine di approfondire questa importante tematica e generare ricadute positive sul benessere psicologico dei ragazzi e delle ragazze dell’Istituto, l’assessora alle politiche sociali Elisa Zocchetti promuoverà degli incontri formativi con il dottor Marco Grignani, psichiatra, direttore del Dipartimento di Salute Mentale per offrire strumenti concreti alla riflessione e prevenzione degli stati di disagio. Gli incontri si terranno nell’aula magna dell’istituto ’M.Polo - R.Bonghi’ sia in questo mese di marzo sia in aprile e si inseriscono nell’ambito di realizzazione di progetti sociali, educativi e di supporto alle scuole del territorio in collaborazione, con famiglie, agenzie educative, associazioni e Asl, promossi dall’amministrazione comunale. Un’opportunità per essere vicini ai giovani e sostenerli in un periodo della vita delicata e difficile.