Una Pasqua di Musei a porte aperte. Entra in vigore il calendario estivo

Musei aperti a Pasqua e Pasquetta. Dopo la polemica che si era innescata per il primo giorno dell’anno, quando alcuni musei cittadini erano rimasti chiusi, Sistema Museo ha ovviato alla problematica e ieri ha diffuso il nuovo calendario estivo di apertura dei musei cittadini, che prevede anche aperture straordinarie nei giorni di festa. Nel primo giorno del 2024 infatti su cinque musei tre erano rimasti chiusi, ma avevano garantito l’apertura straordinaria nella giornata del 2 gennaio. Il nuovo calendario entrerà in vigore proprio dal giorno di Pasqua, domenica 31 marzo. La Rocca Albornoz e il Museo Nazionale del Ducato di Spoleto saranno visitabili tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.20 (ultimo ingresso ore 18.45), fino a sabato 26 ottobre. Palazzo Collicola, la Galleria d’Arte Moderna e l’Appartamento Nobile e le mostre temporanee saranno aperti dal mercoledì al lunedì dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura) e resteranno chiusi il martedì con apertura straordinaria martedì 2 aprile dalle 15.30 alle 19. La Biblioteca Giovanni Carandente invece sarà aperta il venerdì e il sabato (chiusa a Pasqua e Pasquetta) dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19 con chiusura dalla domenica al giovedì e per tutto il mese di agosto. Il Museo del tessuto e del costume (Muteco) sarà aperto dal venerdì alla domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 18.30 e resterà chiuso dal lunedì al giovedì. Sarà straordinariamente aperto lunedì primo aprile e giovedì 25 aprile negli stessi orari e martedì 2 aprile dalle 16 alle 18.30. Per quanto riguarda il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano di Spoleto le aperture saranno dal giovedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso ore 18.30 e chiusura dal lunedì al mercoledì). Apertura straordinaria il primo aprile dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30). La Casa Romana sarà aperta dal 31 marzo al 30 aprile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e dal 1 maggio al 26 ottobre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. La Chiesa dei Santi Giovanni e sarà aperta dal venerdì alla domenica dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19 e rimarrà chiusa dal lunedì al giovedì. Sono previste aperture straordinarie per lunedì 1 e martedì 2 aprile. Il Tempietto sul Clitunno dal 28 marzo al 30 aprile è aperto al pubblico dal mercoledì alla domenica dalle 11 alle 17 (chiuso lunedì e martedì) con apertura straordinaria lunedì 1 e martedì 2 aprile dalle 11 alle 17.