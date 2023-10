PACIANO - Una panchina a suggello del legame tra Paciano e "Babbo Natale". Da venerdì scorso i giardini pubblici del piccolo borgo si sono arricchiti di un arredo particolare. Una nuova panchina, donata dalla famiglia di Ed McMullin, "la persona più simile a Babbo Natale che si possa immaginare". Una quindicina di anni fa, ricorda l’Amministrazione comunale, una coppia di pensionati americani, Ed e Deleta, venne per la prima volta in vacanza a Paciano, rimanendone "folgorata". Nell’ottobre 2014 aveva portato la sua divisa d’ordinanza da Babbo Natale a Paciano, ed aveva incontrato i bambini per passare un pomeriggio insieme". In ricordo di Ed, scomparso un anno fa, la famiglia McMullin ha donato al borgo una panchina, quale segno del suo amore per Paciano. E per l’occasione sono giunti dagli Stati Uniti la moglie, i sei figli, le cognate, i nipoti, in totale una ventina di persone. "Sono certo – ha detto il sindaco Riccardo Bardelli - che tutti se lo ricordano, e questa panchina e questa targa aiuteranno a tenere vivo lo speciale legame con Paciano".