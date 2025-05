Una nuova opera di Camille Pissaro a Terni

Un nuovo capolavoro da ammirare a Palazzo Montani Leoni. La mostra “Da Degas a Boldini. Uno sguardo sull’Impressionismo tra Francia e Italia“ a cura di Anna Ciccarelli e Pierluigi Carofano, che sta avendo un grande successo di pubblico, si è arricchita di una nuova opera di Camille Pissarro: è la tela “Bouquet de fleurs avec des roses“ (nella foto), ultimo recente acquisto della Fondazione Carit dalla prestigiosa casa d’aste Sotheby’s a Parigi che ieri è stata esposta per la prima volta al pubblico. La nuova opera “Bouquet de fleurs avec des roses“, (1900 circa) appartiene all’ultimo periodo della carriera di Camille Pissarro e rappresenta un bouquet di rose bianche e fiori rosa, che emerge vivace e delicato da un fondo neutro tratteggiato da pennellate più scure, che ricordano le foglie mosse dal vento. Questa nuova acquisizione si inserisce perfettamente nel progetto della mostra, che dà uno “sguardo” sull’Impressionismo, posto in relazione con le altre correnti sviluppatesi nello stesso periodo in Italia.

Con l’occasione è stato anche presentato il catalogo ragionato della mostra, un viaggio unico tra i grandi maestri dell’arte.

Da ricordare anche che la Fondazione Carit si unisce all’iniziativa della “Notte europea dei musei“ promossa dal Ministero della Cultura e apre straordinariamente le porte di Palazzo Montani Leoni stasera dalle 21 a mezzanotte, sempre con ingresso libero.