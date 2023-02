Una nascita, la laurea, il matrimonio... Ora raccontiamo le vostre emozioni

L’arrivo di un figlio, la felicità per la laurea, il giorno del sì, il traguardo delle nozze d’’argento e perché no di quelle d’oro, un successo sportivo, la promozione tanto attesa, un compleanno speciale, una reunion tra compagni di scuola: sono alcune tappe della nostra memoria, quelle che ci emozionano, che ci fanno commuovere da soli o con chi ha reso indimenticabili quei momenti, pezzi indelebili che raccontano chi siamo.

Basta una foto ritrovata nel cassetto, per far riaffiorare la gioia e la felicità provate quella volta lì, un flash back che ci fa sorridere e provare anche un pizzico di nostalgia. Pensando di fare cosa gradita, La Nazione vuole condividere con i lettori proprio questi momenti e vuole farlo pubblicando sul giornale le foto che vorrete mandarci insieme a un messaggio che riassumerà l’attimo fuggente fermato in quello scatto.

Si diceva, nascite, traguardi scolastici e sportivi, nozze. Ma anche un incontro organizzato dopo anni di lontananza con i compagni di scuola o con gli amici della squadra di calcio, ai quali ci legano quelle partite giocate su campetti improvvisati, quelli sì da dimenticare.

E la memoria da conservare con cura e affetto è importante anche per rendere omaggio ai nostri cari che ci hanno lasciato. Nella nostra pagina speciale ci sarà spazio anche per raccontare chi non c’è più, ma che ha lasciato il segno nella nostra vita. Consegnare i ricordi alle pagine di un giornale è come consegnarli alla storia e alla cronaca.

Ecco come fare. Basta spedire a [email protected] o al numero 3386873963.