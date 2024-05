Una gara di solidarietà. C’è la raccolta fondi in aiuto della piccola Anna

Gara di solidarietà per Anna, tre anni, con una raccolta fondi lanciata sulla piattaforma specializzata Gofundme. "Ho dolore ovunque, anche solo a pensare di muovermi – si legge, con Anna che parla in prima persona – . Non riesco a stare in piedi da sola e neanche a muovere le manine. Il primo mese è stato un via vai continuo dagli ospedali, con tante ipotesi e nessuna certezza. Poi finalmente la mia mamma mi ha portata a Roma e hanno dato un nome al mio dolore: “Artrite idiopatica giovanile sistemica poliarticolare”". "Ho iniziato la terapia biologica e il methotrexate da due settimane, ma ad oggi la mia situazione peggiora soltanto - si legge ancora – . Stanno facendo altri accertamenti per rimodulare la terapia e permettermi di vivere una vita “normale”. Io e mia mamma siamo ormai sempre a Roma, ma la mia famiglia non siamo solo noi. Ci sono anche mio papà, tre super fratelli e la mia grande sorella. I miei genitori rischiano di perdere il lavoro e purtroppo economicamente non riescono ad affrontare le spese per i viaggi a Roma e le spese extra necessarie. La mia mamma però ha delle amiche fantastiche, che hanno deciso di raccogliere dei soldi per aiutarci a vivere questo problema con più tranquillità e a riportarmi a casa". L’obiettivo è riuscire a raccogliere 50mila euro.