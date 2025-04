Una gara di pesca in nome dell’altruismo

CITTÀ DI CASTELLO - Sport, passione, natura e solidarietà. Ritrovarsi insieme a pescare per due giorni è stato il modo in cui i soci dell’Aquafans Team Sensas hanno scelto di compiere un gesto importante per aiutare chi soffre. La gara di beneficenza organizzata recentemente al Lago di Fuscagna, nella frazione di Titta, ha dato modo alla società di Città di Castello di fare una donazione in favore delle associazioni “Fdm - Per la distrofia muscolare“ e “Duchenne Parent Project“.

I mille euro raccolti tra i numerosi partecipanti sono stati consegnati nelle mani del presidente Renato Pescari con tanta riconoscenza "per l’impegno quotidianamente dedicato al sostegno della ricerca scientifica sulla distrofia muscolare, ai pazienti e alle loro famiglie". Ad aggiudicarsi la competizione, che si è svolta con la formula del settore unico con inversione di picchetto, è stato Edoardo Minelli, che sul podio ha preceduto, nell’ordine, Daniele Nerozzi e Daniele Ramacci.

Un pubblico ringraziamento all’associazione guidata da Lica Zangarelli "che a Città di Castello ha fondato e fatto crescere in oltre trent’anni di attività una bella e intraprendente comunità di appassionati di pesca sportiva e che dimostrano, una volta in più, di primeggiare non solo nelle competizioni agonistiche, ma anche nella sensibilità e nell’attenzione per il prossimo", dicono il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti.

"La gara ha registrato il tutto esaurito – conclude Zangarelli – con tanti atleti mossi da spirito di competizione e da un sincero intento altruistico".