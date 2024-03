Una donna che aiuta le donne: "In Consultorio c’è sempre qualcuno pronto ad accogliere"

Una donna per le donne, nel tempo anche per adolescenti e genitori. Loredana Modesti non è solo la responsabile del Consultorio ’Città Giardino’ del distretto di Terni della Usl2 ma anche la memoria storica del servizio, in cui opera fin dalla costituzione, nel lontano 2000. Qualche numero, su base annuale, dà l’esatta dimensione dell’importanza del Consultorio di via Montegrappa: 200 gravidanze seguite, dai diversi punti di vista: sanitario, piscologico, pediatrico; 2mila presenze complessive per questioni legate alla gravidanza; circa 7mila donne assistite tra consulti di vario genere e screening sanitari; 400 consulenze psicologiche; 3mila giovani coinvolti a livello informativo e formativo.

"Il servizio è gratuito, ad accesso libero, quindi senza appuntamento, e viene svolto nella più assoluta riservatezza – tiene a sottolineare la dottoressa Modesti –. Vi operano due medici, otto ostetriche, due psicologhe, un’ assistente sociale del Comune e una psicologa, che è anche avvocato, in contatto coi Centri antiviolenza e in grado di fornire questa specifica assistenza. Collaborano con noi diversi pediatri. La sede è aperta dal lunedì al sabato, la mattina; poi in alcuni pomeriggi operiamo anche in strutture collegate". Un’attenzione rivolta sì alle donne ma anche ai giovani, tanti giovani, ai genitori e al loro rapporto con i figli adolescenti e addirittura ai nonni. Una tutela psico-sociale di cui c’è sempre più bisogno. "Il servizio abbraccia individuo, coppia e famiglia – continua Modesti – e risponde ad un sempre maggior numero di richieste. Ogni martedì pomeriggio è dedicato ai giovani, dai 14 ai 24 anni, che attraverso le scuole possono così conoscono il Consultorio. Accesso libero e passa-parola fanno il resto. Per le ragazze molto spesso il problema non è l’eventuale gravidanza ma i legami affettivi e familiari. Ci rivolgiamo anche ai genitori di figli adolescenti, con specifici incontri. E incontriamo anche i nonni, per dare informazioni sull’accudimento dei nipotini neonati. Registriamo un aumento di richieste di natura psico-sociale sia per le coppie, sia per genitori e figli". Con risultati che danno grande soddisfazione. "Sosteniamo le giovani donne in gravidanza sia per la maternità che per eventuali interruzioni e chiunque si rivolga a noi, qui trova qualcuno – aggiunge la dottoressa Modesti – .In 24 anni il percorso nascita è rimasto costante, registriamo però meno interruzioni di gravidanza- Gli screening e i test di prevenzione alle donne tra i 25 e i 64 anni hanno portato ad una drastica diminuzione delle malattie. Assistiamo le ragazze in tutte le fasi critiche dello sviluppo e spesso seguiamo l’intero ciclo familiare: mamma, figlia, nipote. Ciò ci soddisfa in pieno. Le persone arrivano, vengono accolte e ci ringraziano. Questo ci fa veramente piacere".

Stefano Cinaglia