“Una cosetta così“. C’è Ghemon all’Auditorium

L’edizione invernale di “Riverock“ si apre stasera alle 21 – nell’ambito di “Foligno on stage” in collaborazione con Athanor Events – con lo spettacolo di Ghemon (nella foto) allAuditorium San Domenico: ”Una cosetta così”, show tra musica, stand-up comedy e storytelling che riunisce tutte le anime dell’artista e performer, in un racconto autoironico e diretto che affronta senza filtri la sua vita privata e pubblica. Sul palco anche Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.

“Una cosetta così” non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma è un po’ di tutto questo: è un monologo che aspira alla grandezza del teatro-canzone di gaberiana memoria unito alla freschezza e alla genuinità di una forma di spettacolo da comedy club, senza filtri né schermi tra sé e gli altri. È uno spazio di libertà creativa di un artista partito dal mondo hip hop, che negli anni ha rinnovato il suo personalissimo stile musicale, mescolando, soul, jazz, rap e cantautorato italiano. Prevendite su TicketItalia