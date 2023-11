"Una comunità sempre più fragile". Aumentano i poveri e le necessità

"In città aumentano le situazioni di disagio con la fragilizzazione sistemica della comunità e la crescita delle richieste di aiuto non solo materiale, quanto di sostegno e vicinanza", è lo scenario evidenziato dal direttore della Caritas diocesana, don Giuseppe Zen (44 anni, viceparroco di Santa Maria Regina) che affiancato dal vescovo Francesco Soddu ha fatto il punto della situazione nel territorio."Non ci sono solo povertà materiali, ma tante povertà a tutti livelli, soprattutto legate alla solitudine delle persone, alla fragilità psicologica, alla salute e all’anzianità – così il direttore della Caritas – . I poveri sono persone con un volto e un’anima e tra di loro ci sono anche tanti lavoratori con bassi salari, che non rieescono a pagare le bollette". I dati della Caritas diocesana, rilevati ad agosto 2023, evidenziano una povertà in aumento. "Al Centro di ascolto di via Vollusiano - questo il resoconto – sono stati effettuati 500 colloqui da gennaio ad agosto, con un aumento del 20% delle richieste e una maggiore diversificazione delle problematiche, che per uno stesso nucleo familiare rispondono a più fattori: dalle bollette agli affitti, alle spese economiche sanitarie e per i figli. Alla Mensa San Valentino si è riscontrato un più 20% di presenze rispetto al 2022 con un notevole aumento di stranieri, che ricevono accoglienza e un pasto caldo nella struttura di via Ciaurro. All’Emporio della solidarietà di via Vollusiano si registra il maggiore incremento tra i vari servizi offerti. In crescente aumento gli ingressi all’Emporio da gennaio ad agosto, con una media di 150 famiglie al mese, con punte di 240 famiglie in alcuni mesi, che ricevono beni alimentari e prodotti per l’igiene, per un totale a fine agosto di 54.490 prodotti. Di queste famiglie, l’86% è d’origine straniera". A crescere, purtroppo, è anche la violenza di genere. Il Centro antiviolenza gestito dall’impresa sociale San Martino rileva un aumento delle richieste di aiuto. Per consulenze, informazioni e ascolto sono stati effettuati 128 contatti telefonici e 106 prese in carico per consulenze psicologiche e legali.In occasione della Giornata mondiale del Povero, domenica 19 novembre, la Caritas diocesana distribuirà 350 pacchi di pannolini, forniti da Caritas italiana, attraverso le associazioni del territorio.

Stefano Cinaglia