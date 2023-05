Una biblioteca particolare Il giorno dei ’Libri viventi’

S. MARIA DEGLI ANGELI – Oltre i libri tradizionali di carta e inchiostro, oltre gli ebook, oltre gli audiolibri: oggi è il giorno dei ‘libri viventi’. Alla stazione ferroviaria di Santa Maria degli Angeli, nella sede di Viva Progetto Bo, si svolge la seconda edizione della "Biblioteca Vivente - Non giudicare il libro dalla copertina!", iniziativa nel segno dell’inclusione sociale e del rispetto. Dalle 16.30 alle 19.30 si possono prendere in prestito "libri viventi", persone in carne ed ossa che raccontano la loro storia, la propria vita - caratterizzata da esperienze di minoranza e discriminazione – in un dialogo a tu per tu della durata di circa 30 minuti.

Partecipano alla realizzazione della biblioteca vivente anche alcuni giovani del territorio con fragilità mentale seguiti dall’associazione "Vi.Va - Partecipazione e Solidarietà". Non mancherà una "Biblioteca Vivente per Bambini": uno spazio con gazebo, tappeti, cuscini viene allestito per consentire ai piccoli lettori di vivere l’esperienza in libertà e sicurezza. Nello spazio a loro dedicato verranno proposte letture ad alta voce e laboratori per scoprire tanti bellissimi libri senza giudicarli dalla copertina! Con l’utilizzo di albi illustrati, colori e materiali, i bambini potranno avvicinarsi in modo delicato e fantasioso alla tematica dell’inclusione sociale e del rispetto. "Con la Biblioteca Vivente - spiega Luigi Marini, presidente dell’associazione Vi.Va. - vogliamo generare coesione sociale ed essere volano per il benessere e la salute mentale di tutta la comunità. Assisi da sempre è sinonimo di accoglienza e fraternità e questo ci è sembrato il modo migliore per concretizzare il messaggio universale di San Francesco".

M.B.