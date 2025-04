Una banda senza confini, da Selci fino al Papa

A Selci esiste una realtà bandistica vivace e attiva che abita il teatro del paese. Diretta dai maestri Mirko Taschini e Claudio Capanni è formata da 40 musicanti e presieduta da Flaviano Vitali. Consta di elementi di varie età in uno scambio generazionale che porta molti benefici. La Filarmonica Giabbanelli (dal nome del parroco fondatore nel 1901) ha saputo rinnovarsi nel tempo, cambiando repertorio e registrando negli ultimi anni una significativa evoluzione dal punto di vista prettamente musicale grazie a stages e laboratori con direttori importanti (come Carlo Pirola e Savino Acquaviva).

Nel corso degli ultimi anni la Banda si è recata più volte in numerosi Paesi stranieri (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Francia) e partecipando a vari Festival e Rassegne musicali in Italia; è stata in udienza per ben due volte in Vaticano prima da Papa Giovanni Paolo II e poi da Papa Francesco; nel giugno 2015 partecipa al Concorso “Bande Internazionali” di Giulianova ottenendo il secondo posto per la Giuria Popolare e nell’agosto del 2017 è diretta in concerto dal grande Jacob de Haan (uno, se non il più importante compositore a livello bandistico) eseguendo in prima mondiale una sua composizione: “Sbandiamo”.

Inoltre gestisce corsi di musica in cui vengono insegnati tutti gli strumenti da banda: flauto, oboe, clarinetto, sassofono, tromba, trombone, flicorno, tuba, batteria e percussioni. Questo ha permesso di costituire la “Junior Giabba Band”.