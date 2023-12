Un secolo insieme all’Aci. Premi e vetture storiche con al centro la sicurezza

Comuni virtuosi, premi per stelle dell’automobilismo e l’illustrazione di ricchi programmi futuri. Tante le sorprese e le emozioni al GalAci 2023, svoltosi come da tradizione all’Hotel Brufani di Perugia. L’evento, organizzato dall’Automobile club di Perugia dal 2006, nasce con l’idea di proporre ai propri soci il calendario, ma si è trasformato in un appuntamento per la città e per gli amanti del motorsport e della mobilità in generale.

"È stato un anno importante per l’Aci e per il motorsport in generale – ha detto il presidente dell’Automobile club di Perugia, Ruggero Campi – e abbiamo voluto sugellarlo come da tradizione". La stella del motorsport premiata è stata Giancarlo Fisichella, le cui origini sportive possono considerarsi partite proprio all’Autodromo di Magione. Un riconoscimento è andato anche a Leonardo Sordi e all’associazione "Il magnete" di Arezzo. Proprio Sordi ha restaurato un motore Fiat AS6, detentore di un record di velocità ancora imbattuto. Un grande lavoro di passione e di tecnica, che ha permesso di riaccendere un motore rimasto esposto alle intemperie per 90 anni.

Ma il GalAci 2023 ha segnato anche la conclusione dell’anno di festeggiamenti per il mezzo secolo di storia dell’Autodromo del’Umbria. "Da oggi – ha detto Campi – lanciamo un altro anniversario da traguardare, ovvero i 100 anni della fondazione dell’Aci Perugia. Apriamo così due anni di appuntamenti che ci porteranno al 2025 con innumerevoli iniziative". In calendario una serie di riproduzioni di film che hanno fatto la storia e che hanno al centro auto e automobilismo, ma anche una raccolta di fotografie storiche. "Chiediamo a tutti – ha aggiunto Campi – di aprire i cassetti della memoria e di segnalarci foto storiche legate alle auto. La nostra idea è quella di produrre libri fotografici che possano essere un archivio della memoria ma anche organizzare delle mostre itineranti sul territorio provinciale". Premiato al GalAci anche il Comune umbro più attivo sul fronte della sicurezza stradale, il Comune di San Giustino. "Il 2024 vuole essere anche l’anno del rilancio del Campionato di Guida sicura, organizzato questa volta con una vera competizione social".