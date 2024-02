Un pulmino a nove posti per i ragazzi delle “Officine“

GUBBIO - È stato presentato ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo Pretorio il nuovo pulmino da nove posti che permetterà a ragazze e ragazzi del Csre Officina di Leonardo – undici in totale, impegnati dal lunedì al venerdì in attività manuali e laboratori per valorizzare le loro qualità – di spostarsi per uscite ricreative, sociali e attività socio-educative. All’incontro erano presente la presidente dell’Associazione Genitori Officina di Leonardo Aps (Agol) Natalia Lushchynsia, Martina Rossi, psicologa al Csre Officina di Leonardo, la presidente dell’Asad Liana Cicchi, Giuseppe Fofi, socio Agol, e l’assessora ai Servizi Sociali del Comune, Simona Minelli. "Agol – hanno sottolineato sia Lushchynsia che Rossi – è nata con l’obiettivo di promuovere nel territorio una maggiore conoscenza della realtà del Csre Officina di Leonardo, progettare percorsi finalizzati all’inclusione sociale degli ospiti del Csre e alla sperimentazione e potenziamento delle loro capacità, competenze e autonomie".

In chiusura ha preso parola l’assessora Minelli: "Oggi festeggiamo un traguardo importante che nel contempo è un primo passo nella direzione dell’autonomia e dei percorsi di vita di questi ragazzi. Abbiamo fatto scelte guardando ai più fragili e ai più deboli, e a partire da loro abbiamo costruito strategie e azioni concrete, e oggi festeggiamo davvero con grande orgoglio questo bel momento", ha concluso Minelli.