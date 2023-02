Un posto da farmacista e uno da impiegato Scattano i concorsi

GUALDO TADINO – Un posto da farmacista ed uno da impiegato sono stati messi a concorso dal Comune di Gualdo Tadino. I due nuovi posti si aggiungono alle 7 assunzioni effettuate l’anno scorso. Ne dà notizia il vicesindaco con delega specifica, il dottor Marco Parlanti (nella foto). Il relativo bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma raggiungibile all’indirizzo domandeonline.tadino.it, facendo riferimento alla procedura concorsuale prescelta. Per accedere alla domanda sarà necessario lo spid. Per il posto da impiegato è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, per quello da farmacista la laurea magistrale nella classe di "farmacia e farmacia industriale", del nuovo ordinamento, ovvero il diploma di laurea in farmacia o chimica e tecnologia farmaceutica (Ctf), del vecchio ordinamento e l’iscrizione all’albo professionale dei farmacisti specifica. In ambedue i casi è richiesta anche una adeguata conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.

A.C.