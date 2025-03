"Un incontro che ha chiarito le nostre scelte"

Mercoledì 29 gennaio abbiamo avuto un incontro molto interessante con alcuni ex studenti della nostra scuola che sono venuti a trovarci per salutare i loro vecchi professori così abbiamo colto l’occasione per chiedere della loro vita scolastica e delle differenze tra le scuole medie e le superiori. I ragazzi ci hanno spiegato che una delle principali differenze è la maggiore libertà; i professori lavorano principalmente sull’autonomia affinché gli alunni possano gestire il proprio tempo, gli impegni scolastici e non in modo più funzionale così da approfondire interessi diversi grazie alle tante proposte ed attività extracurriculari delle scuole. Ci hanno parlato anche di circostanze particolari e difficili, come la pressione a provare “sostanze” o situazioni di “bullismo” in particolare nei confronti dei nuovi arrivati. Tutti noi abbiamo avuto l'opportunità di fare domande e i ragazzi sono stati chiari ed esaustivi. Ci hanno raccontato delle loro esperienze personali, delle sfide che affrontano e dei momenti divertenti che vivono insieme. È stato bello sentire che, nonostante le difficoltà, la scuola superiore può essere anche un luogo di grandi soddisfazioni ed amicizie. Questo incontro ci ha chiarito molte perplessità e dubbi e siamo tornati a casa con le idee più chiare. Ringraziamo i ragazzi delle superiori per aver condiviso con noi le loro esperienze e per aver rafforzato entusiasmo e speranze per il cammino che a breve andremo ad intraprendere.