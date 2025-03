Un convegno per dire “no“ al bullismo e alla violenza di genere

CITTÀ DI CASTELLO - Un convegno dedicato alla sensibilizzazione contro il bullismo, il cyberbullismo e la violenza di genere, è stato organizzato dalla Nico Marche in collaborazione con l’istituto di istruzione superiore Patrizi - Baldelli - Cavallotti di Città di Castello. Il tema della giornata era “Il bullismo è tossico, uccide in silenzio. Parliamone“ e ha visto la partecipazione di numerosi relatori, che hanno offerto testimonianze e riflessioni sulla problematica che affligge tanti giovani e le loro famiglie.

La giornata ha avuto come protagonisti numerosi esperti, atleti di alto livello e professionisti del sociale. La dirigente didattica Valeria Vaccari ha sottolineato l’importanza dell’educazione nelle scuole per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Veronica Sansuini, presidente della Nico Marche ha raccontato l’impegno dell’associazione, ribadendo l’importanza di unire lo sport e l’educazione per un cambiamento positivo. Vincenzo Maenza, Francesco Damiani e Ruben Burato campioni sportivi hanno condiviso la loro esperienza di vita e il valore dello sport.